Roma, scatto Wesley: il brasiliano è ideale per il gioco di Gasp, pressing sul Flamengo

Gli esterni di Gasperini devono avere resistenza, polmoni d'acciaio, il tackle ruvido dei difensori, ma anche il dribbling, la velocità, la tecnica e il piede buono di una punta. [...] L'identikit risponde al brasiliano Wesley Vinícius França Lima, detto semplicemente

Wesley, che la Roma ha messo in cima alla lista della spesa.

Nella notte tra lunedì e martedì la Roma si è fatta sotto ufficialmente con il Flamengo, che continua però a chiedere 30 milioni di euro. Una cifra alta, ma il club giallorosso (in forza del piano d'investimento da 100 milioni preparato dai Friedkin per il mercato in entrata) non si è affatto tirato indietro e sta continuando a trattare con l'obiettivo di abbassare la cifra a 25 milioni, bonus compresi, utilizzando la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si studia anche la possibilità che l'Everton, sempre di proprietà degli imprenditori texani, possa acquistare il giocatore per poi cederlo in prestito al club giallorosso.

Gasp considera Wesley un giocatore fondamentale per il suo gioco: uno di quelli che ha spinta e dà ampiezza al campo, ideale per le ripartenze e i cross per gli attaccanti, e che può giocare anche da quinto di centrocampo. Il suo dato sui dribbling riusciti lo scorso anno è emblematico, 100%, e sembra il miglior passepartout possibile per scardinare le fasce altrui nel prossimo futuro. [...]

