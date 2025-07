Roma scatenata

IL TEMPO (L.PES) - Eppur si muove. Dopo giorni di trattative serrate su più tavoli Massara batte il primo colpo, che non sarà l'ultimo di questo infuocato weekend di mercato per la Roma. È atteso già oggi nella Capitale El Aynaoui, il nuovo centrocampista a disposizione di Gasperini. Dopo l'ultimo rilancio andato a vuoto per Rios, nella giornata di giovedì il ds giallorosso ha intensificato i contatti col Lens arrivando nel primo pomeriggio di ieri alla chiusura dell'affare. Il marocchino (col passaporto francese) arriva per 23 milioni più 2 di bonus. Il suo arrivo, però, non esclude automaticamente quello di Rios, per il quale la Roma non ha intenzione di mollare.

L'ultima offerta presentata al Palmeiras era di 25 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il club di San Paolo, però, non si è mosso dalla pretesa di incassare 30 cash, motivo per il quale a Trigoria si è preferito virare subito su El Aynaoui, sospendendo il discorso Rios. Il colombiano resta un desiderio di Massara, che ad un certo punto della trattativa era convinto di arrivare a dama, salvo poi scontrarsi con le difficoltà causate sia dal Palmeiras che con l'entourage del colombiano. Una presa di posizione più forte da parte del 25enne, probabilmente avrebbe potuto e potrebbe agevolare la chiusura. I giallorossi torneranno alla carica, in relazione, ovviamente, alle esigenze del mercato e alle richieste tecniche che Gasp avanzerà dopo la prima fase del ritiro, oltre, eventualmente, a qualche cessione. Resta vivissimo l'interesse del Benfica, che è tornato in Brasile per tentare un nuovo assalto. Non solo centrocampo, però, perché si avvicina anche l'arrivo di Ferguson in prestito dal Brighton. Le negoziazioni con gli inglesi per l'attaccante procedono spedite e la stretta di mano è sempre più vicina. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, con i club impegnati limare gli ultimi dettagli sulle cifre dell'operazione tra prestito e riscatto, con l'eventuale inserimento di condizioni per l'obbligo.

Filtra ottimismo anche per la chiusura dell'affare che porterà Wesley nella Capitale. I giallorossi sono pronti al rilancio definitivo dopo aver messo in stand-by Rios, accontentando, stavolta, la richiesta di Gasperini che l'ha indicato come rinforzo ideale per la corsia di destra. Una trattativa che dovrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni, col Flamengo che potrebbe ridurre leggermente le richieste iniziali. Si guarda anche in difesa con la trattativa avviata per Ghilardi del Verona (10 milioni, il 50% andrebbe alla Fiorentina). L'obiettivo di Massara è quello di abbassare le pretese dei veneti e portare il giovane centrale in giallorosso battendo la concorrenza del Betis e contando sulla volontà del ragazzo che preferisce la Roma. Sullo sfondo il nome, proposto, di Anselmino del Chelsea che però presenta l'ostacolo dello slot da extracomunitario. Si attende l'ufficialità del prestito secco di Gollini alla Cremonese, mentre la prossima settimana il giovane Arena del Pescara svolgerà le visite.