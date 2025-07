Roma, rientra l'allarme. Svilar firma il rinnovo: "Insieme fino al 2030"

Ora è ufficiale: Mile Svilar ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2030. Un accordo che prevede un ingaggio significativo, circa 4 milioni di euro netti a stagione, e che rappresenta un chiaro segnale sulla centralità del portiere belga nel progetto a lungo termine del club. La firma è arrivata venerdì, due giorni prima dell'inizio del raduno a Trigoria della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, garantendo al tecnico la certezza di avere a disposizione uno dei portieri più promettenti della Serie A.

"Orgoglio, Ambizione, Amore. Grazie alla società per la fiducia e a tutti voi romanisti per il supporto incondizionato. Roma è casa nostra. Forza Roma Sempre", il messaggio entusiasta condiviso dal portiere sui suoi canali social, accompagnato da foto con la sua famiglia.

Il rinnovo di Svilar chiude una delle trattative più complesse e delicate dell'estate romanista. Mesi di tensioni sotterranee, momenti di stallo e contatti con altri club, in particolare dall'estero come l'Arsenal, avevano fatto temere una rottura. Anche il Galatasaray aveva sondato il terreno, mettendo sul piatto un'offerta cospicua che, tuttavia, non è mai stata presa seriamente in considerazione dal giocatore.

Le difficoltà iniziali nella gestione della trattativa, attribuite all'ex DS Florent Ghisolfi che aveva presentato proposte ritenute inadeguate, avevano portato a un blocco dei contatti e alla concreta possibilità di una cessione entro il 30 giugno, per far fronte alle esigenze di bilancio del club.

La svolta è arrivata con l'intervento diretto di Claudio Ranieri a fine campionato. Nel suo nuovo ruolo di senior advisor, Ranieri ha parlato più volte con il giocatore, ristabilendo un rapporto di fiducia e riportando la discussione su un piano più tecnico e umano. A quel punto, Frederic Massara, il nuovo direttore sportivo, ha riaperto la trattativa con una proposta economica ritenuta finalmente all'altezza. Il resto è storia di questi giorni: l'arrivo di Svilar a Roma, il vertice a Trigoria, l'accordo raggiunto e la firma fino al 2030, con la Roma che blinda così uno dei suoi pilastri. (...)

(Repubblica)