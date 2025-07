Roma, quattro gol per Ferguson. Wesley ai dettagli

(...) La nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha continuato il suo percorso di preparazione con un'altra larga vittoria, un 9-0 a Trigoria contro l'UniPomezia. Il segnale più evidente è arrivato dal nuovo centravanti, Evan Ferguson, autore di un poker di reti. Una prova che, sebbene in un contesto amichevole di bassa difficoltà, evidenzia la qualità e l'impatto dell'irlandese, che ha già presentato la sua prima candidatura per un posto da titolare in assenza di Artem Dovbyk, il cui rientro da un problema muscolare è comunque imminente. (...)

La squadra sta prendendo forma sotto la guida di Gasperini. Dopo Ferguson ed El Aynaoui (anche lui in gol), il tecnico attende l'arrivo del suo nuovo terzino destro. La trattativa per Wesley del Flamengo si sta rivelando più complessa del previsto, con dettagli ancora da definire per lo sblocco, sebbene l'accordo tra il club brasiliano ed Emerson Royal (in arrivo dal Milan) dovrebbe facilitare la partenza di Wesley verso Trigoria, pur non essendo atteso per questo weekend. Meno intricata appare la pista per Daniele Ghilardi, il difensore 22enne del Verona, per il quale sono stati messi sul piatto 10 milioni di euro più bonus. Sono gli ultimi tasselli per tornare in Champions.

"Questo è il nostro obiettivo", ha dichiarato il portiere Mile Svilar al termine della partita. La Roma è ora alla ricerca di una seconda punta, con caratteristiche simili a quelle di un giocatore come Federico Chiesa. Al momento, tuttavia, un'operazione del genere sembra complicata sia per l'alto ingaggio richiesto sia per l'attuale sovrabbondanza nel reparto offensivo, senza che siano previste cessioni.

