Roma, piano per Dybala: Gasp chiede 40 presenze alla stella argentina

Quota 40, ma senza rischiare. E' il piano di Gasperini per Dybala, che - in via precauzionale - salterà pure l'amichevole di oggi pomeriggio contro il Cannes, altro club della galassia Friedkin. Nei suoi tre anni romanisti Paulo - ieri allenamento differenziato per lui - non ha mai raggiunto le 40 presenze stagionali. Il tecnico di Grugliasco vuole invertire questo trend, giocando al rialzo. [...] L'obiettivo è preservare la tenuta muscolare del calciatore, ritrovando la vera Joya. [...] Nei due test contro il Trastevere (45 minuti giocati) e l'UniPomezia (63'), l'argentino ha mostrato i segnali giusti (tre gol). Certo, si tratta di amichevoli, ma rientrare a luglio (all'inizio si parlava di settembre) testimonia quanto stia bene. [...]

I dubbi restano invece al centro del reparto: Dovbyk viene da una convincente doppia seduta di allenamento pomeridiano (è tornato in gruppo martedì) e spera di ritagliarsi qualche minuti contro il Cannes. [...] L'ucraino può lasciare la Roma e incassa il gradimento di club inglesi (Leeds, West Ham) e spagnoli (Villarreal). Per la cessione servono almeno 30 milioni di euro, [...] ma non va esclusa la strada dello scambio, magari con l'Atalanta, dove Scamacca è rientrato dall'infortunio. [...] Capitolo seconda punta: nell'affare Echeverri le parti sono distanti, soprattutto per quanto riguarda la formula (prestito con diritto di riscatto) che la Roma vorrebbe per sbloccare la trattativa. Restano in quota Fàbio Silva (Wolverhampton), Christos Tzolis (Club Bruges) e Antonio Nusa (Lipsia).

(la Repubblica)