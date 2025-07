Roma: piace Ferguson, via libera per Rios. Sondaggio per Hojlund

[...] Frederic Massara non si è mai allontanato da Trigoria. Va costruita la Roma di Gasperini, vanno gettate le basi di un progetto (almeno) triennale. E allora il ds lavora e ha messo nel mirino tre giocatori. [...] Due punte e un centrocampista. Rasmus Hojlund ha già giocato per Gasp, è uno dei talenti lanciati dal tecnico negli anni d'oro dell'Atalanta. Ora è al Manchester United, che lo ha acquistato per 78 milioni di euro due anni fa. Il suo prezzo si è più che dimezzato e potrebbe essere un'occasione da cogliere, anche in prestito. A patto, però, di trovare una squadra a Dovbyk. Un'opportunità da cogliere in un secondo momento, prima c'è da affiancare all'ucraino un altro pari ruolo. [...]

Il nome è quello di Evan Ferguson del Brighton, già formalmente bloccato e pronto a sbarcare a Trigoria. Il club britannico ha dato l'ok, serve solo il sì di Gasperini. Un giocatore giovane, forte fisicamente. Da sgrezzare e recuperare dopo un brutto infortunio. L'irlandese, pensano a Trigoria, è il prototipo di talento con cui Gasp è abituato a lavorare e magari riportare ai fasti del 2023 quando valeva 100 milioni.

Intanto a centrocampo il desiderio numero uno è Richard Rios. Il 25enne colombiano, stella del Palmeiras, però costa. La valutazione sfiora i 30 milioni di euro. La Roma è pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 28 milioni, sperando che siano sufficienti a portare nella capitale il calciatore che ha già detto sì ai giallorossi. Un mediano dinamico, in grado di inserirsi in attacco e coprire in difesa. Quello che serve a Gasp.

(Repubblica Roma)