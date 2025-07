Roma, nodo attaccante. Per Krstovic e Lucca sparano alto: 40 milioni

Il nodo attacco resta uno dei principali pensieri del nuovo corso giallorosso. Dopo l'addio di Tammy Abraham e la partenza imminente di Eldor Shomurodov, il ds Massara è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini un centravanti da affiancare a Dovbyk, il primo grande colpo dell'estate romanista. Ma il mercato degli attaccanti si conferma complicato e costoso.

Nikola Krstovic, 12 gol e 6 assist nella passata stagione con il Lecce, è tra i nomi monitorati con attenzione. La dirigenza salentina ha però raffreddato le voci, difendendo il valore dell'attaccante: la richiesta è di 40 milioni. [...] Cifra alta, a meno che i giallorossi non riescano a inserire alcune contropartite, come Cherubini, Pagano o Romano.

Non costa meno Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese finito nel mirino di mezza Serie A. La Roma si è mossa, parlando con l'agente del giocatore, ma la valutazione, anche qui da 40 milioni frena ogni accelerazione, così come la concorrenza di Juve e Napoli, che resta in vantaggio. Il sogno di un ritorno di Gianluca Scamacca affascina, ma il prezzo elevato e gli acciacchi fisici accumulati nell'ultimo anno rappresentano ostacoli significativi, così come la possibile partenza di Retegui da Bergamo. Tra le opzioni più abbordabili rimane Georges Mikautadze, attaccante georgiano pronto a lasciare il Lione dopo la retrocessione. Massara lo conosce bene dai tempi del Milan. [...]

Più defilati, ma seguiti con attenzione, anche Guessand del Nizza (che piace al Fenerbahce) e Kalimuendo del Rennes, più duttile e con costi inferiori. Tra i profili seguiti c'è anche Evan Ferguson, attaccante classe 2004 di proprietà del Brighton. Reduce da un'annata poco brillante in prestito al West Ham, il giovane irlandese è attratto dalla possibilità di rimettersi in gioco in Serie A.

(corsera)