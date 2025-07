Roma, multa da 3 milioni. L'affare Wesley rallenta, Ratiu prima alternativa

[...] La Uefa ha ufficializzato la sanzione alla Roma per il mancato rispetto - seppur lieve - degli obiettivi finanziari dell'esercizio 2023-24. Una deviazione di poco conto, ma sufficiente a mantenere il club sotto la lente della Camera di Controllo Finanziario anche per il futuro prossimo. [...] Da Trigoria fanno sapere che la sanzione era stata messa in conto da tempo e non ha legami diretti con il bilancio chiuso il 30 giugno. Un'altra multa, quella legata alla nuova stagione fiscale, è attesa nei prossimi mesi [...] Ricky Massara ha meno di dieci giorni per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi in vista del raduno del 13 luglio. L'obiettivo è consegnare al nuovo allenatore almeno due volti nuovi già dalla prima seduta a Trigoria. La priorità? Un esterno destro a tutta fascia, tassello chiave nel sistema di gioco dell'ex tecnico dell'Atalanta. I nomi in corsa sono due, e si giocano un solo posto: Wesley e Andrei Ratiu. Wesley, classe 2003 del Flamengo, è un pupillo di Gasperini. Ma l'operazione è tutt'altro che semplice: il club brasiliano lo valuta circa 30 milioni e la concorrenza è fitta. La Roma, per rimanere nei limiti del Fair Play Finanziario, starebbe pensando a un'operazione di sistema: l'Everton - società della galassia Friedkin - acquisterebbe il giocatore, per poi girarlo a Trigoria in prestito con obbligo di riscatto. Ratiu rappresenta invece l'alternativa più concreta. Il terzino del Rayo Vallecano, 26 anni, è reduce da un'ottima stagione in Liga, culminata con l'inserimento nella squadra ideale del campionato. Il Rayo lo valuta 25 milioni, ma la situazione contrattuale è complicata: il Villarreal detiene il 50% dei diritti sul cartellino. [...]

(Corsera)