Roma, l'attacco è ancora un rebus

Soluzioni, scommesse, equivoci, preoccupazioni per chi deve arrivare e ancora non c'è, l'attacco di Gian Piero Gasperini è in ebollizione. E quel reparto deve e dovrà essere il punto di forza della sua Roma, come lo è sempre stato dell'Atalanta. [...] Sono rivedibili anche le gerarchie, a partire dal centravanti. E partiamo dalla certezza di questo pezzo di estate, che poi lo è fino a un certo punto, visto che siamo solo a venti giorni scarsi dall'inizio della preparazione: Evan Ferguson. [...] Basta? No. Dietro all'irlandese c'è Dovbyk, che lo scorso anno era il centravanti titolare. che ha fatto bene (per molti) e non benissimo (per altrettanti). Di lui invece sappiamo che al momento è fermo, da una settimana circa: ha qualche problema muscolare non ancora risolto e la Roma è disposta ad ascoltare possibili offerte per lui che, ricordiamolo, è stato pagato un anno fa più di 35 milioni di euro.[...] Højlund sarebbe il centravanti ideale per Gasp. ma è blindato da un ingaggio monstre e costa ancora uno sproposito: il prestito dallo United può essere una possibilità, non di adesso. [...] Considerando che Gasperini vorrà proporre il suo 3-4-2-1 (o 3-4-1-2), la posizione più coperta è quella del trequartista destro, con calciatori mancini, Dybala e Soulè. Con Paulo utilizzabile pure come seconda punta, e Matias, che in teoria è l'alternativa alla

Joya, viene testato da Gasp come trequartista sinistro, lì ha solo El-Sha. L'uomo in più è Baldanzi, che può giostrare dietro il centravanti o tentare un'avventura lontano da Roma, magari in prestito. E Pellegrini? Detto che lo rivedremo tra circa un mese, resta un calciatore tutto da valutare nello scacchiere di Gasperini. Può agire da trequartista e non da mediano, sia nel 3-4-2-1 sia nel 3-4-1-2. [...] Gasp insegue un Dybala (o un Soulé) che possa giocare a destra, uno di buon livello. Matias ci sta provando ma i risultati al momento non sono soddisfacenti, gli stessi che aveva prodotto lo scorso anno con De Rossi, che ha inseguito una impossibile convivenza con Dybala. Chissà se Gasperini sarà più fortunato? [...]

(Il Messaggero)