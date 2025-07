Roma, la cura Gasp per Dovbyk: con lui tutti i centravanti volano

Artem Dovbyk ha fatto la sua scelta: ha deciso di indossare la maglia numero 9. L'ucraino vuole diventare il punto di riferimento offensivo della Roma di Gasperini, dimostrando di essere un vero bomber. [...] Per conquistare l'Olimpico serve qualcosa in più rispetto a ciò che ha mostrato nella scorsa stagione, ed è qui che entra in gioco il Gasp, che nella sua carriera ha saputo rigenerare moltissimi attaccanti. [...] A colpire non son i numeri, ma l'ambiente che il tecnico riesce a creare attorno al giocatore con un sistema che li valorizza. [...] Ora tocca a Dovbyk e Gasperini potrà lavorare con lui sin dall'inizio e l'ex Girona vuole farsi trovare pronto. [...] Sin dai primi test, l'ucraino sembra aver capito cosa vuole il mister dalla squadra. Il pubblico dell'Olimpico è pronto ad eleggerlo a nuovo idolo, ma, solo se lui stesso riuscirà a dare risposte. [...]

(corsera)