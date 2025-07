Roma in all-in: Rios a ogni costo

[...] È un'estate unica per Richard Rios che a 25 anni ha improvvisamente attirato le attenzioni di molti club europei. Alla fine è arrivata la Roma che lo ha convinto a trasferirsi in Serie A. Nelle ultime ore, però, ci hanno provato anche Nottingham, Zenit e Benfica. [...] I giallorossi hanno un grande vantaggio, ovvero l'aver già formalizzato tutto con il calciatore. [...] Tutto lascia credere che l'ultima offerta presentata da Massara al Palmeiras di 28 milioni più bonus possa essere quella decisiva. [...] La Roma ha cercato di fare tutto il possibile per accontentare la richiesta di Gian Piero Gasperini, anche se Massara si tiene aperta anche la strada El Aynaoui del Lens. [...] Continua in Brasile l'estate romanista con la chiusura dell'affare Wesley con il Flamengo a circa 25 milioni di euro. [...] Se entrambe le trattative andranno in porto, poi, ci si concentrerà sul centravanti di riserva che può essere Evan Ferguson del Brighton e agli ultimi ritocchi in difesa e sull'esterno. [...]

(corsport)