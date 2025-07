Roma, il primo colpo è El Aynaoui. Ma la pista Rios resta ancora aperta

[...] Dopo settimane di attesa e manovre sotto traccia, il primo colpo dell'era Gasperini è stato messo a segno: Neil El Aynaoui sarà un nuovo giocatore giallorosso. Il centrocampista franco-marocchino arriva dal Lens per 23 milioni più due di bonus. [...] Sbarcherà nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare. [...] Per caratteristiche ricorda Pasalic, uno dei punti fermi dell'Atalanta di Gasperini. Non a caso il tecnico ha indicato proprio lui come primo rinforzo per la mediana. La Roma lo ha sempre considerato un obiettivo concreto e non un'alternativa a Rios. [...] E l'arrivo di Rios, ora, potrebbe anche completare il reparto. La Roma ha alzato l'offerta a 27 milioni più 3 di bonus, inserendo anche una percentuale sulla futura rivendita, ma il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni fissi. [...] L'eventuale arrivo del colombiano non escluderebbe l'operazione Wesley, terzino destro del Flamengo. La nuova offerta giallorossa - vicina ai 25 milioni - ha riaperto i contatti. L'idea di Massara è quella di chiudere per entrambi, eventualmente alleggerendo l'organico con qualche cessione. In attacco continua il pressing per Ferguson, centravanti del Brighton. C'è un'intesa di massima con il giocatore per un prestito con diritto di riscatto, ma c'è ancora distanza con il club inglese, che chiede tra i 35 e i 40 milioni. Per la difesa il nome in cima alla lista resta Daniele Ghilardi del Verona. [...]

(Corsera)