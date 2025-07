Roma, Gasp studia Pisilli: il futuro è da trequartista. Ferguson il vice Dovbyk

[...] Il futuro è adesso per Nicolò Pisilli. Con il contratto da big ha superato la frontiera della maturità calcistica. "Quando ho firmato si è staccata definitivamente la parte del Niccolò del settore giovanile - racconta il centrocampista del 2004 -. Devo crescere ancora tanto, non mi sento un punto di arrivo per gli altri". Gian Piero Gasperini [...] vede Pisilli nello stesso ruolo che a Bergamo ricopriva Mario Pasalic, una mezzala regina dell'inserimento, che con Gasp ha sbloccato numeri da centravanti. "La qualità che preferisco è l'inserimento, che in primavera mi ha portato a segnare tanto. Non vorrei mai perderla", spiega infatti Pisilli, che vuole "diventare un centrocampista totale".

[...] La Roma va di corsa. I calciatori stanno lavorando tanto sulla parte atletica, girando tutto il centro sportivo - parcheggio compreso - di Trigoria come non si vedeva da tempo. Doppie sedute, quasi triple, animano il Fulvio Bernardini, che ha riabbracciato anche il capitano Lorenzo Pellegrini, al rientro dopo l'operazione al naso. Un'altra tessera del puzzle di un centrocampo di qualità, che però aspetta novità importanti. Gasperini è stato chiaro: per tornare in Champions League bisogna colmare diverse lacune. Oltre agli esterni di qualità, anche in mezzo al campo la situazione va migliorata. Per questo il direttore sportivo Frederic Massara sta continuando a premere l'acceleratore sull'affare Richard Ríos [...].

Per il club giallorosso il colombiano resta un obiettivo prioritario, ma la condizione posta dal Palmeiras - circa 30 milioni per l'acquisto - resta un muro che, almeno per ora, non è possibile scavalcare. Visto lo stallo, resta viva la pista El Aynaoui del Lens. Più semplice da sciogliere il nodo Evan Ferguson, non convocato dal Brighton per l'amichevole contro lo Stoke City e sempre più vicino a Trigoria. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla formula dell'operazione: prestito con obbligo di riscatto condizionato. Da valutare resta la cifra del riscatto, con il club inglese che vuole più di 35 milioni. Ferguson arricchirebbe un reparto al momento privo di alternative ad Artem Dovbyk.

(Repubblica Roma)