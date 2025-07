Roma, Gasp punge la società: “Siamo in ritardo sul mercato”

Gian Piero Gasperini ha tanta fretta, condita da un pizzico di preoccupazione. In campo e sul mercato. [...]. "Siamo in ritardo, la squadra ha subito tante defezioni, tra infortuni e partenze. Abbiamo fretta e voglia di recuperare". Un messaggio chiaro, immediato e diretto alla proprietà: "Mi aspetto una bella spinta, perché la società ha grande disponibilità e sono sicuro che farà quel che deve". Piede sul gas, insomma, per accelerare sul mercato. Perché nella partita di Trigoria ha messo in campo una Roma incompleta. Paulo Dybala da centravanti è una "soluzione d'emergenza", data l'assenza di Dovbyk per colpa di un affaticamento muscolare. Tornerà martedì, assicura il mister, che però non si accontenta. In quella parte di campo accoglierà presto Evan Ferguson del Brighton, che arriva in prestito con il possibile riscatto fissato a 30 milioni.

Nel frattempo è sbarcato Neil El Aynaoui, il primo acquisto targato Frederic Massara. Un buon innesto per il centrocampo, dove per ora non sono previste altre grandi novità (Lazaro del Torino è un'idea, può fare anche il terzino). Richard Ríos ha preferito il Benfica.

Decisiva l'ultima telefonata con Massara, che dal colombiano non ha percepito la volontà di vestire giallorosso. "Sono un po' preoccupato, tra meno di un mese inizia il campionato", avverte Gasp.

Massara, dal canto suo, il piede sull'acceleratore lo ha messo. [...] Presto Gasperini avrà il suo terzino destro: Wesley, che su Instagram ha mandato un messaggio chiaro: «Tutto per voi», con due cuori giallorossi. La volontà è chiara, mancano i dettagli: l'affare si chiuderà intorno ai 25 milioni più bonus. Per la difesa, piace tanto Daniele Ghilardi del Verona, con le parti ancora distanti. [...] La testa sugli acquisti, quindi. E di corsa.

