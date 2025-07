Roma, Friedkin rifà la holding

I proprietari della Roma hanno deciso di dare un nuovo assetto societario ai loro investimenti calcistici. Il lancio della holding Pursuit Sports raccoglie le proprietà dell'Everton, della Roma e del Cannes, squadra francese di seconda categoria. Dan

Eriedkin sarà il chairman del gruppo, che avrà come ceo Dave Beeston. Quest'ultimo proviene dalla finanza, in particolare dalla Clearlake Capital che controlla il Chelsea e prima ancora dal Fenway Sports Group che controlla fra gli altri il Liverpool, i Boston Red Sox di baseball e i Pittsburgh Penguins di hockey.

Lo stesso Beeston, in un'intervista a Sportico, ha spiegato che gli obiettivi del nuovo gruppo sono due: "Fornire eccellenza sul piano operativo e valutare opportunità di crescita". Beeston ha anche precisato che l'obiettivo del nuovo gruppo non è quello di creare gerarchie per cui le squadre di serie minori forniranno giocatori alle altre, e ha precisato che i meccanismi decisionali di ogni squadra resteranno separati e indipendenti.

Secondo Dan Friedkin con la nuova piattaforma Pursuit Sports "possiamo fare di più per sostenere le nostre squadre ad alto livello. Cosi investiamo nel loro successo a lungo termine, mettendo insieme il nostro expertise, e le nostre risorse con l'obiettivo dell'eccellenza". E dopo aver lodato Beeston e la sua esperienza "nel costruire squadre sportive di successo" Friedkin ha confermato che, con la guida del nuovo ceo "ognuno di questi club sportivi sarà in grado di competere ai livelli più alti, mantenendo al tempo stesso la sua identità e la passione che li rende unici". [...]

Il gruppo Eriedkin ha acquisito recentemente in Gran Bretagna Insight Sport, che opera nel campo delle tecnologie per lo sport: farà parte della nuova holding e potrebbe offrire nel prossimo futuro risorse tecnologiche e strategiche anche ai club calcistici controllati.

(MF)