Roma: Ferguson, ci siamo. El Aynaoui è fatta, summit per Wesley

[…] C'è bisogno di accelerare e ingranare la quarta. Bisogna arrivare a sprintare, per recuperare il tempo perso e rimettersi in carreggiata. Con una acquisto nel weekend, magari anche due. Il ds Massara ci sta provando, al lavoro su tanti tavoli tra Italia, Europa e Brasile. Con Ferguson l'intesa è sempre più vicina, Roma e Brighton stanno lavorando da giorni con contatti costanti e febbrili. L'ostacolo finale, quello legato all’eventuale riscatto del giocatore sembra non essere più così alto come appariva invece una settimana fa. La Roma può andare incontro al Brighton offrendo anche 30-35 milioni per il riscatto, a patto però che l'irlandese partecipi a 30 marcature stagionali tra gol e assist. La formula sembra poter portare alla fumata bianca, tanto che da Trigoria hanno prenotato una slot per questo weekend al Campus Biomedico.

Intanto ieri il procuratore di Wesley si è spostato da San Paolo a Rio de Janeiro per sbloccare la situazione. [...] Dopo aver passato la mattinata con il giocatore, si è recato in sede al Flamengo per cercare di trovare la quadratura del cerchio. Un summit in piena regola, per sbloccare la situazione. La Roma può alzare l'offerta da 22 milioni più 3 di bonus a 25 garantiti. Anche perché Wesley ha ansia di chiudere e ha fatto sapere all'agente che vuole andare solo alla Roma. Gasperini gli ha infatti garantito il posto da titolare, che poi è quello che conta per il giocatore, con la nazionale appena conquistata.

Più a sud, invece, non è arrivata la fumata bianca per Richard Rios. [...] La Roma si aspettava ieri il sì del Palmeiras, dopo aver offerto 27 milioni di euro (24 più 3) che in sostanza vuol dire 30 se si considerano i tre a cui è pronto a rinunciare Rios (con la Roma che glieli ha ripromessi poi come bonus). Il semaforo verde però non è ancora arrivato.

E allora se oggi il Palmeiras non darà il suo ok, la Roma virerà definitivamente su El Aynaoui, già bloccato nei giorni scorsi. È una scelta di Massara: non la prima di Gasperini, ma bisogna dare una segnale e accorciare i tempi. [...] Il marocchino dovrebbe costare anche lui circa 25 milioni (22+3): già oggi potrebbe esserci lo scambio dei documenti ufficiali.

(gasport)