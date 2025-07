Roma, ecco El Aynaoui: è il primo colpo per Gasp. Ghilardi per la difesa

La Roma batte il primo colpo sul mercato. E lo fa con Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino è il primo acquisto dell'era Gasperini: oggi sarà nella Capitale per visite mediche e firma sul contratto, poi si metterà subito al lavoro con la squadra. Operazione chiusa col Lens per 23 milioni più 2 di bonus, accordo fino al 2030 per il giocatore. [...] Ma non sarà l'unico: a Trigoria lo ripetono da giorni - El Aynaoui non esclude Rios. I due non si pestano i piedi, non sono alternativi. [...] L'ultima offerta giallorossa al Palmeiras è da 25 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. [...] Un investimento importante che i giallorossi vogliono fare anche sulla fascia destra. Perché in parallelo viaggia la trattativa con il Flamengo per Wesley. L'ultima offerta della Roma è di 20 milioni più bonus, 5 milioni in meno della richiesta del club brasiliano. Capitolo difesa. La Roma vuole Daniele Ghilardi, centrale 22enne del Verona. L'interesse è forte, ma si sta cercando di abbassare la richiesta iniziale di 12 milioni. Un altro profilo osservato da Massara è quello di Aaron Anselmino, 20enne argentino, di proprietà del Chelsea. Nei giorni scorsi l'agente del calciatore è stato avvistato a Trigoria. [...] Più vicino l'arrivo in prestito di Ferguson. Oggi alle 18 il primo test a Trigoria contro il Trastevere. Dybala sarà risparmiato, nonostante si stia allenando con il gruppo.

(la Repubblica)