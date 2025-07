Roma e Gualtieri: "Lo stadio si farà". Ma sopra ai lavori ora volano i pipistrelli

Dalle rane di Tor di Valle ai pipistrelli di Pietralata, passando per un numero imprecisato di ricorsi, comitati, conferenze, studi preliminari e sogni infranti. A Roma, città in cui l'investimento privato è merce rara, l'idea di costruire uno stadio di proprietà sembra più una leggenda metropolitana che un progetto urbanistico. [...]

No, non è un sequel di Batman, ma il nuovo intoppo nell'iter per il nuovo stadio della Roma.

Il progetto è in fase avanzata - parola del sindaco Roberto Gualtieri - e la società giallorossa «sta facendo tutti i sondaggi per arrivare al progetto definitivo, con il massimo supporto del Comune». Eppure, qualcosa continua a rallentare i lavori. «La presenza di uccelli, come il picchio rosso, e di pipistrelli (...), specie tutelate da normative europee e nazionali, conferma il ruolo strategico dell'area». È uno dei passaggi del ricorso presentato al Tar dal comitato Monti di Pietralata per chiedere la sospensione del provvedimento con cui si concede il taglio di 26 alberi all'interno dell'area destinata ad ospitare lo Stadio della Roma, come previsto dal progetto della società giallorossa, cui il Comune ha dato il via libera. [...]

In questo spazio, dove dovrebbe sorgere la Curva Sud, i comitati sostengono che esista un bosco da tutelare. Con la conseguenza che il taglio degli alberi andrebbe bloccato. Per adesso ne sono stati rimossi 12, ma nelle particelle circostanti la zona al centro del braccio di ferro. In questo caso, è stato depositato uno studio commissionato dalla società giallorossa, secondo cui «negli alberi rimossi non c'erano nidi o tane di specie rare o di pregio». A sostegno del comitato, rappresentato dall'avvocato Giuseppe Libutti

Caio, c'è lo studio di Flavia Sicuriello e Paolo Colangelo. [...]

Nel frattempo, gli scavi archeologici restano fermi da oltre due settimane, ufficialmente per verifiche sulla sicurezza di un'area occupata da un vecchio autodemolitore. La consegna ai tecnici giallorossi, però, sarebbe imminente. [...]

