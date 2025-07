Roma, due colpi prima del ritiro

[...] Quindi ok gli arrivi, ma occhio alle partenze, che non sono certo finite a giugno (venerdì si riunisce la Uefa e la Roma conoscerà la sanzione per non aver ottemperato agli accordi sul Fair Play) e che, almeno inizialmente, dipenderanno da due cose. 1) Dall'offerta per chicchessia, come noto: tutti sono incedibili, fino a prova contraria. 2) Dalla funzionalità all'interno del progetto Gasperini. [...] Vorrebbe cominciare il ritiro il 13 con un paio di giocatori nuovi e magari non dover gestire da subito altri elementi in attesa di giudizio. [...] Lukumì è un obiettivo serio, ma al momento, fino alla scadenza della clausola, costa 30 milioni, quindi non è fattibile nel breve. [...] Il restyling sulle fasce sembra l'operazione più scontata. Angeliño resta un possibile partente e per altri motivi anche Saud. Mancano le riserve e i titolari, lì c'è molto da fare, e i calciatori monitorati De Cuyper e Wesley (che costa uno sproposito) fanno capire che tipo di calciatori cerchi Gasperini. [...] Caccia anche al centrocampista, anche qui siamo a (almeno) un titolare. Cristante balla come al solito tra la conferma e la partenza, piace al Como e davanti a un'offerta, la Roma si siede e tratta. Se dovesse restare potrebbe essere utilizzato come De Roon, capace anche di giocare come centrale difensivo. A centrocampo serve un box to box alla Ismaël Koné (Marsiglia), oltre a Pisilli che è già in rosa e non dovrebbe rischiare di lasciare la Roma. [...] Ranieri prima e Gasperini poi ha fatto ampiamente capire che il lavoro più grosso andrà fatto in attacco, sia in entrata sia in uscita. La Roma può contare - sempre fino a prova contraria - su Dovbyk, che è difficilmente cedibile, su Dybala, che è attualmente in convalescenza; come trequartista, su Pellegrini, pure lui alle prese con un infortunio e Soulé, che dovrà aumentare il numero di gol e di assist. Sono in più Shomurodov e Baldanzi [...]

(Il Messaggero)