Roma, dopo Wesley e Ferguson offerti 10 milioni per Ghilardi

Non c'è due senza tre. E anche quattro. La Roma dopo aver chiuso El Aynaoui e Ferg-son, oggi l'ufficialità, indosserà la maglia numero 11 con Dovbyk che cambia e sceglie la 9, è pronta a regalare a Gasperini prima Wesley e poi Ghilardi. Ma procediamo con ordine. Sono ore caldissime per la chiusura dell'affare per l'esterno brasiliano del Flamengo. La Roma ha presentato la sua ultima offerta da 25 mi-lioni più 5 di bonus, assecondando tutte le richieste del club carioca. L'accordo con il calciatore è blindato: quinquennale a 2,5 milioni di euro. (...) Archiviato il file Wesley, la Roma darà l'accelerata definitiva anche per il difensore centrale. E il nome in prima fila è quello di Daniele Ghilardi, 22enne del Verona. I due club sono in contatto costante per trovare una quadra economica per il trasferimento del calciatore nella Capitale. La forbice tra domanda e offerta è di 2-3 milioni di euro e l'operazione potrebbe chiudersi attorno ai 10 milioni di euro. Ghilardi è uno dei difensori italiani più interessanti della nuova generazione. (...) La concorrenza, in particolare dal Betis Siviglia, è forte, ma i giallorossi vogliono provare a chiudere entro questa settimana.

(La Repubblica)