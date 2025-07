Roma di peso: c’è Ferguson per Gasperini

Quel ragazzino che, meno di un paio di anni fa valeva 100 milioni di euro ed era nel mirino di Chelsea e Liverpool sta per arrivare alla Roma, e in prestito. Si chiama Evan Joe Ferguson. [...] Nell'ultima stagione si è diviso tra Brighton e West Ham (solo otto presenze e zero gol), ma il recupero post infortunio (nell'aprile del 2024 il giovane attaccante irlandese è costretto a fermarsi per la rottura del legamento crociato del ginocchio) è stato duro.

Ma ora il talento prodigio vuole rilanciarsi. La Roma lo ha capito ed è pronta ad offrirgli una possibilità. Il Brighton sa bene che non può cederlo alle cifre della scorsa stagione, quando la valutazione del centravanti si aggirava intorno ai sessanta milioni e lo manderebbe in prestito alla Roma, anche per controllarlo, visto che è legato agli inglesi da un contratto che scade tra quattro anni.

L'accordo c'è, il calciatore è propenso: non ci sarà un obbligo di riscatto per la Roma, che al momento avrà in carico solo l'ingaggio, che si aggira intorno ai 2 milioni, poco meno. Ma poi avrà il diritto di riscattarlo, a una cifra che si aggirerà intorno ai 30 milioni. Un'operazione in entrata a costi limitati, con possibilità di ragionare in futuro su un eventuale acquisto.

L'operazione è chiara, Gasperini vuole aumentare il peso offensivo con un doppio centravanti, non un titolare e una riserva, ma due titolari, più o meno sullo stesso livello: due colossi in questo caso, Dovbyk e Ferguson, entrambi di quasi 190 centimetri.

[...] Il messaggio della Roma è chiaro anche dal punto di vista economico-finanziario: per l'attacco si stanno cercando soluzioni a basso costo, considerando che il reparto al momento comprende El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Soulé. Ne manca uno a sinistra, e anche per quel ruolo si valuteranno opzioni come Georges Mikautadze. Poi c'è sempre quell'Armand Laurienté che con ElSha comporrebbe una buona coppia di esterni sinistri alternativi. Troppo alto il prezzo che il Lecce ha sparato per Krstovic: 40 milioni di euro e la Roma, già impegnata per gli esborsi messi in preventivo per il centrocampista (Rios) e il terzino destro (Wesley), al momento non se li può permettere. Ma il buco al centro, dopo la partenza di Abraham e quella di Shomurodov, pare sia stato colmato. E Dovbyk può non essere più solo. Almeno per un anno.

(il Messaggero)