Roma, c’è Wesley. Ferguson a un passo, si complica Rios

La Roma continua a lavorare sul mercato e nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti per Wesley. Il club giallorosso ha già raggiunto un accordo con il terzino brasiliano del Flamengo, che ha rifiutato una proposta importante dello Zenit e vuole vestire la maglia romanista. Nelle ultime ore Massara ha avuto un colloquio diretto con il collega del club carioca, José Boto, per provare a sbloccare l'operazione: l'offerta presentata dalla Roma è di 20 milioni di euro, ma il Flamengo al momento ne chiede 25 [...]. L'obiettivo è anticipare la concorrenza - Manchester City in primis - e portare il brasiliano a Trigoria, cercando di riformulare i termini di pagamento.

Più complicata la pista che porta a Richard Ríos, centrocampista colombiano del Palmeiras. Il suo cartellino è frammentato [...]: tante le terze parti interessate, altrettanti gli intermediari che vogliono ritagliarsi un ruolo nella trattativa. I giallorossi monitorano la situazione, ma al momento non ci sono segnali di un'accelerata imminente: servirà tempo per valutare come strutturare un'offerta compatibile con le complesse dinamiche contrattuali.

In risalita, invece, la candidatura di Neil El Aynaoui, centrocampista 24enne del Lens, uno dei profili più graditi in mediana. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con il club francese [...]. In attacco, il nome più vicino resta quello di Evan Ferguson: il centravanti irlandese del Brighton è stato individuato da tempo come il profilo numero uno per il reparto offensivo. Il calciatore ha dato il suo ok al trasferimento, ora si aspetta l'accelerata della Roma per chiudere l'operazione in prestito. [...]

(la Repubblica)