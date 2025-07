Roma, cambia l’attacco: Shomurodov saluta, pronto a sbarcare il gigante Ferguson

Cambio di maglia, ma soprattutto di prospettive. Perché uno va e uno viene, con la possibilità per la Roma di guadagnarci e anche non poco. Almeno nelle aspettative.

L'attacco giallorosso sta per vivere un piccolo grande scossone e dopo Tammy Abraham sta per salutare tutti anche Eldor Shomurodov. [...] Al suo posto in giallorosso sbarcherà presto Evan Ferguson, il gigante irlandese del Brighton, uno che due anni fa era valutato circa 60 milioni di euro, prima della rottura del legamento crociato del ginocchio che ne ha interrotto il percorso di crescita.

Ma Ferguson ha un po' tutto quello che cerca Gasperini in una punta: ottima fisicità (è alto 1,88), la giusta cattiveria e la fame di prendersi una rivincita e tornare a sentirsi un giocatore determinante. Figlio di Barry Ferguson, ex giocatore del Coventry City, ha vissuto il momento di suo massimo splendore al Brighton con Roberto De Zerbi, che di lui disse: "Assomiglia a Vieri, che però era mancino mentre lui è destro. Però hanno caratteristiche molto simili. Evan è un giocatore generoso, che lavora anche nella fase difensiva come faceva Bobo".

Roma e Brighton stanno lavorando sul prestito, con un eventuale diritto di riscatto che può aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro. Per gli inglesi mandarlo a giocare con Gasperini vorrebbe dire rilanciarlo e magari ritrovarsi in casa un giocatore diverso rispetto a quello visto nell'ultimo anno e mezzo. Per la Roma, invece, puntare su un giocatore forte, che può esplodere. E investire zero euro per la punta, girando magari quei soldi in altri ruoli. [...]

Infatti a Trigoria stanno valutando anche l'idea di prendere in considerazione eventualmente un altro prestito, quello del centravanti danese Rasmus Hojlund, che con Gasperini è esploso e che al Manchester United non ha fatto stropicciare gli occhi nelle ultime due stagioni. I Red Devils potrebbero darlo quindi in prestito, magari contribuendo anche a parte dell'ingaggio (3 milioni più bonus), sperando che Gasperini lo faccia tornare quello splendente di Bergamo. Resta poi sempre in piedi anche l'ipotesi Mikautadze, che con 20-22 milioni può arrivare dal Lione. Il club francese ieri ha vinto il ricorso e non sarà retrocesso in Ligue2, ma per sistemare i conti dovrà comunque vendere qualcuno. […]

(gasport)