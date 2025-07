Roma all'inglese. Caccia ai gol: per Echeverri e Fabio Silva svolta vicina

[...] Una Roma all'inglese è possibile. Perché in attesa dei cieli d'Europa League, il club giallorosso "vola" già alto con le idee e le migliori intenzioni verso l'Inghilterra, dove non solo andrà in ritiro dal 3 agosto a Burton Upon Trent ma soprattutto dove i due nuovi obiettivi di mercato degli ultimi giorni, Claudio Echeverri e Fabio Silva, sono in partenza dai rispettivi club e bisognerà stringere i tempi per trovare un accordo. [...] Il primo, l'argentino del City, Echeverri, vuole la Capitale e tra le parti si continua a trattare attorno al nodo del diritto di riscatto. [...] Nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta, ma solo se il Manchester cederà appunto alla possibilità di un riscatto. Un'ipotesi al momento poco gradita a Guardiola che preferirebbe cederlo in prestito secco al Girona. [...]

Il secondo, Fabio Silva, ha invece il contratto in scadenza nel 2026 e, rispetto a "El Diablito", quella del portoghese è un'operazione "cash" per una cessione a titolo definitivo. [...] Al momento indicato attorno ai 15 milioni di euro. [...] Oltre a Fabio Silva, la Roma sta monitorando un altro profilo sempre di ambito in inglese: quel Marc Guiu attaccante catalano classe 2006 del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito secco. [...] Più ristretto è l'ambito centrocampisti: a Gasp ne servirebbe uno alla Marten De Roon, per intenderci. [...] Il centrocampista osservato speciale resta Joao Palhinha del Bayern Monaco (offerto dai suoi agenti), più indietro Juan Ignacio Nardoni del Racing. [...]

(gasport)