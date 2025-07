Roma al bivio

IL TEMPO (L. PES) - Superare la metà di luglio senza battere neanche un colpo non era nei piani di Massara. Ma il ds giallorosso sta lavorando duramente per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Gasperini. Il fronte brasiliano resta quello più caldo con Wesley e Rios. Per il terzino classe 2003, la Roma ha presentato un'offerta al Flamengo ritenuta troppo bassa. Servono almeno 25 milioni di base fissa per convincere i brasiliani. L'intesa col giocatore c'è e la concorrenza è nulla, per questo c'è fiducia. [...] Strada in salita, invece, per Rios. Il Palmeiras è inamovibile sui 30 milioni e per ora i giallorossi si sono fermati a 25 con bonus e le pretendenti non mancano. Oltre a Zenit e Nottingham, anche il Benfica si è avvicinato alla richiesta del club. Ora Massara deve decidere se provare ad immettersi nell'asta o virare su altri obiettivi. Il ds, però, non ha mai abbandonato la pista che porta ad El Aynaoui del Lens e con cui si era trovato una base di accordo sui 22 milioni di euro più 3 di bonus. Un bivio cruciale per conoscere il compagno di reparto di Koné. Intanto è in chiusura l'affare col Pescara per il giovane Arena, preso anche il giovanissimo classe 2009 Camara. In uscita resta Gollini, per il quale c'è il forte interesse della Cremonese. [...]