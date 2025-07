Roma aggressiva: Ferguson fa centro, Soulé pericoloso

Ancora Evan Ferguson. Nel primo test internazionale della Roma, al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern, i giallorossi piegano i tedeschi mostrando buona intesa e mettendo nelle condizioni il nuovo centravanti di esprimere tutto il suo potenziale. Il lavoro di Gasp comincia a dare i suoi frutti. E proprio nel gol di rapina al 16' dell'attaccante [...] c'è tutta l'aggressività del gioco del tecnico.

In campo con l'ormai consolidato 3-4-2-1, con i due trequartisti Soulé a destra e Pisilli a sinistra [...], la Roma macina gioco sulle fasce e in mezzo, trovando proprio in Ferguson un centravanti capace di legare il gioco. [...] Sempre nella prima parte di gara la squadra di Gasperini si rende pure pericolosa altre due volte con Soulé, prima da piazzato e poi con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, dopo un quarto d'ora, entra anche l'altro volto nuovo El Aynaoui al posto di Koné, e la partita vive di fiammate da una parte e dell'altra (da segnalare al 26' un palo colpito da Darboe). I giallorossi tengono il campo palesando del resto anche una buona condizione atletica nonostante i notevoli carichi di lavoro di questi giorni.

Un test nemmeno troppo amichevole (per i duelli visti) che evidenzia in ogni caso i progressi generali lella Roma. Nel dopo gara Matias Soulé spiega: "Ferguson? Mi ricorda Higuain, ha avuto un bell'impatto. Spero di giocare con Dybala, ma decide Gasperini. Sono abituato a gioca re a destra, mentre a sinistra devo ancora prendere i riferimenti". [...]

(gasport)