Roma, adesso Gasp alza la voce: si prova a chiudere per Wesley

LEGGO (F. BALZANI) - Intrighi, rilanci e bluff. Il mercato della Roma in Sudamerica sembra un grande tavolo da poker dove ognuno fa il suo gioco. Ad attendere qualche fiche a Trigoria c'è Gasperini che ieri ha alzato la voce per provare a far chiudere almeno l'affare Wesley. Il Flamengo è disposto a cedere l'esterno per 25 milioni e la Roma sembra ormai intenzionata ad accontentare le richieste dei brasiliani.

Più intricata la questione a centrocampo, dove Massara ha limato di molto la distanza con il Lens per El Aynaoui: 22 milioni più 3 di bonus e un accordo già trovato col marocchino. La notizia ieri ha fatto arrabbiare più di un tifoso che vorrebbe Richard Rios, ma a Trigoria c'è chi sussurra che potrebbero arrivare entrambi. Il Palmeiras, però, continua a chiedere 30 milioni, quelli offerti in questi giorni da Zenit e Nottingham. Mete rifiutate dal colombiano che vuole la Roma ed è disposto ad aspettare ancora qualche giorno. I Friedkin hanno dato via libera al rilancio che prevede una prima tranche da 15 milioni con successivi versamenti annuali ad arrivare a circa 30 con le varie percentuali distribuite. Tra le alternative a centrocampo occhi su Martinelli del Fluminense. Più spianata la strada per Ferguson per il quale Roma e Brighton sono ai dettagli. Il tecnico, come detto, non è molto contento di come è stato avviato il mercato viste le 7 cessioni e lo zero alla casella acquisti. Ma entro fine settimana potrebbe tornare il sorriso.