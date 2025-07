Rios o El Aynaoui: la Roma decide

[...] Ricapitoliamo la situazione Rios: il calciatore ha un contratto fino al 2028 con il Palmeiras, i quali posseggono il 70% del suo cartellino. Il centrocampista ha già dato il suo ok alla Roma ad un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus. Per questo motivo, i giallorossi si sono fermati ad un'offerta di 25 milioni più bonus, ma, al Palmeiras non bastano, ne vogliono 30. Intanto allora, Massara ha bloccato El Aynaoui del Lens. I due club hanno trovato un'intesa sui 22 milioni di base fissa e altri 3 di bonus. Gasperini preferirebbe Rios anche perché il marocchino si porta dietro una serie di incognite dal punto di vista fisico. [...] Il ds della Roma, quindi, è pronto all'ultimo rilancio con il Palmeiras.

Intanto, va di pari passo la trattativa con il Brighton per il prestito di Ferguson. I giallorossi vorrebbero strappare un diritto di riscatto a 25-30 milioni, mentre gli inglesi sono orientati verso un prestito secco o ad un obbligo di riscatto. C'è fiducia, tanto che l'attaccante potrebbe sbarcare nella Capitale già nel weekend. Sempre dai Seagulls, si continua a monitorare O'Riley. In arrivo il baby Arena dal Pescara, mentre, Gollini viaggia verso la Cremonese.

(Il Messaggero)