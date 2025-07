Rios o El Aynaoui, la Roma decide

È il giorno del raduno, e Gian Piero Gasperini è pronto a iniziare la sua avventura come tecnico della Roma, ma (...) si presenterà a un gruppo privo di nuovi acquisti. L'allenatore lavorerà con la rosa che ha conosciuto da avversario, in attesa di quei rinforzi necessari per plasmare la squadra a sua immagine. (...) Dei 29 convocati, solo 15 sono certi della permanenza, (...) e la Roma necessita di almeno otto nuovi innesti.

A centrocampo, il ballottaggio sembra essersi ristretto a due nomi: Richard Ríos del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens. (...)

La priorità della Roma resta il colombiano Ríos, giocatore molto apprezzato da Gasperini, che lo voleva già all'Atalanta. Massara avrebbe presentato un'offerta (non ufficiale) da 25 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), una cifra importante ma non ancora sufficiente per il Palmeiras, a causa della complessa suddivisione del cartellino del giocatore tra più parti (il club brasiliano ne detiene solo il 70%).

Il Palmeiras punta a incassare circa 20-21 milioni dalla cessione, (...) mentre il giocatore ha già espresso la sua preferenza per la Roma, rifiutando un'offerta del West Ham. Ríos vorrebbe chiudere il trasferimento entro la prossima settimana (...)

Nel frattempo, El Aynaoui ha giocato titolare nell'amichevole di ieri del Lens, (...) con il nuovo tecnico, Pierre Sage, che ha provato a raffreddare le voci di mercato: "Se El Aynaoui fosse stato in procinto di partire non avrebbe giocato (...)". La Roma ha offerto 20 milioni, ma il club francese ne chiede 30, anche se un accordo potrebbe essere trovato con l'inserimento di bonus (...).

Massara valuta, ma Ríos rimane la prima scelta, anche perché El Aynaoui sarebbe indisponibile tra dicembre e gennaio per la Coppa d'Africa. La Roma, quindi, punta ad accelerare per regalare a Gasperini il primo rinforzo.

