Rios: l'offerta sale a 30 milioni, ma è più vicino El Aynaoui

La Roma ha deciso di affondare su Richard Rios. I Friedkin hanno dato il via libera a un'offerta così strutturata: 15 milioni subito e poi rate annuali fino a 30 che è quanto chiede il Palmeiras. Il colombiano ha già rifiutato Zenit e Nottingham e vuole giocare nella Capitale, anche se deve aspettare. Parallelamente, si avvicina anche El Aynaoui, con Massara che ha limato la distanza con il Lens: accordo trovato a 22 milioni più bonus. [...] Il Flamengo, intanto, apre alla cessione di Wesley ma chiede 25 milioni di euro e non si smuoverà da questa richiesta. Infine, per Ferguson il dialogo con il Brighton è ben avviato.

(corsera)