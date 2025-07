Rios-El Aynaoui. È la sfida per fare la spalla di Koné

C'è da sistemare al meglio l'attacco, anche le fasce hanno bisogno di un profondo maquillage, ma intanto la Roma sta cercando di sistemare il centrocampo. Perché poi è lì, nel motore, che le squadre di Gasperini trovano geometrie e propulsione. E se Manu Koné è un punto fermo nella mente del nuovo allenatore giallorosso, l'altro mediano titolare bisogna andare a cercarlo in giro per il mondo. Ed accanto a Matt O'Riley, il danese del Brighton che la Roma segue da vicino da tempo, Massara adesso ha messo nel mirino altri due giocatori: il colombiano Richard Rios del Palmeiras e il marocchino Neil El Aynaoui, che gioca invece nel Lens. Ne arriverà uno solo, ma si lavora su più tavoli. (...) Per il colombiano il prezzo è lievitato, fmo ad arrivare ai 30 milioni che chiedono oggi i brasiliani. Gasperini ha chiesto a Massara di poter chiudere l'operazione, considerando che il giocatore è il preferito del tecnico per il ruolo in questione. (...) Ma Massara ha come mercato di riferimento soprattutto quello francese e li sta trattando El Aynaoui, 24 anni, centrocampista centrale del Lens, uno che il ds giallorosso conosce bene anche per essere stato nella scorsa stagione dirigente del Rennes. (...) La Roma ha già presentato un'offerta da circa 20 milioni di euro, che però è stata rispedita al mittente. Se ne riparlerà in questi giorni, considerando anche gli ottimi rapporti che esistono tra i due club e che sfoceranno nell'amichevole celebrativa del 2 agosto, quando i giallorossi faranno vista al Lens. (...)

(gasport)