Rios e Wesley subito, si attende l'accordo tra i club

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - [...] Richard Rios e Wesley rimangono i primi obiettivi per la Roma e questi giorni saranno decisivi per la fumata bianca di entrambe le operazioni, anche se manca ancora qualcosa in entrambi i casi. Uno dei colpi da mettere a segno è sicuramente quello che riguarda il centrocampo, uno dei reparti da rinforzare maggiormente. I principali nomi sul taccuino di Massara sono quelli di Rios e di O’Riley. L’arrivo di uno dei due non escluderebbe l’altro e potrebbero arrivare nella Capitale con operazioni diverse: per il brasiliano si pensa all’acquisto a titolo definitivo, mentre per il centrocampista del Brighton la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto oppure obbligo condizionato. [...] Per quanto riguarda Rios invece la Roma è al lavoro per trovare l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo. Il Palmeiras ha fissato il costo del cartellino a 30 milioni di euro e i giallorossi sono al lavoro per cercare di avvicinarsi a questa cifra tra parte fissa e bonus. La distanza tra i due club è minima, con la Roma pronta a presentare un’offerta attorno ai 28 milioni di euro (25+3 di bonus) ma attenzione anche alla concorrenza di alcune squadre europee che stanno provando a mettere il bastone tra le ruote ai giallorossi. [...] Il prescelto per le corsie esterne rimane Wesley, ma il Flamengo continua a fare muro. L’accordo tra la Roma e il giocatore (stipendio e durata del contratto) è ad un passo. I brasiliani hanno rifiutato un’offerta di 20 milioni più bonus e ne chiedono 25 più bonus. La distanza è minima ma serve uno sforzo in più. Per il reparto offensivo il primo nome continua ad essere quello di Ferguson del Brighton. [...] Rimane da definire la cifra dell’eventuale diritto di riscatto con gli inglesi che vorrebbero inserire una cifra attorno ai 45 milioni, ma i giallorossi vorrebbero abbassare [...]