Rios e Wesley, si accelera. Massara alza le offerte: sul piatto 50 milioni

Nel caldo di luglio, a Trigoria si respira l'aria d'attesa tipica delle settimane decisive. La Roma prova ad accelerare i tempi di un mercato ancora impantanato tra rilanci, dettagli e trattative serrate. La società giallorossa ha scelto di alzare la voce - e le offerte - per portare a casa i rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini, che insiste su nomi e caratteristiche ben precise. Il fronte più caldo resta quello legato a Rios: nella giornata di ieri è partita una nuova proposta da 28 milioni complessivi - 25 di parte fissa più 3 milioni in bonus facilmente raggiungibili - per convincere il Palmeiras a lasciar partire il talento colombiano. [...] Il Nottingham Forest e il Benfica restano alla finestra, ma la Roma è in vantaggio. Potrebbe bastare un ultimo sforzo per chiudere. Su Wesley si muove in parallelo la stessa strategia: rilancio fino a 23 milioni più bonus, con il via libera del giocatore già in cassaforte. I brasiliani, però, fanno muro. [...] Tiene banco anche il nome di Evan Ferguson. L'attaccante ha già detto sì alla Roma, convinto dalla possibilità di rilanciarsi sotto la guida di Gasperini. Il Brighton ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ma si tratta sulla cifra: gli inglesi chiedono 40 milioni. [...]

(Corsera)