Rios è la priorità ma l'offerta è ancora bassa. Wesley c'è: pronto un contratto fino al 2030

La lista dei nuovi acquisti è ancora ferma a zero. Mentre il raduno si avvicina, a Trigoria si vedranno prevalentemente volti noti, ad eccezione del giovane portiere Zelezny (...). Tuttavia, il club è al lavoro su più fronti per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini.

Per il centrocampo, dopo l'addio di Paredes, la corsa è tra Rios e El Aynaoui. Rios è il preferito di Gasperini e la trattativa con il Palmeiras è in corso. Il club brasiliano chiede 30 milioni di euro, mentre la Roma non vuole superare i 25, ma la distanza sembra colmabile. Rios, desideroso di giocare nella Capitale, avrebbe già rifiutato il West Ham. El Aynaoui del Lens, valutato 30 milioni, resta in attesa, ma i giallorossi non intendono spendere tale cifra.

Per la fascia destra, Wesley del Flamengo ha già accettato la proposta giallorossa (pronto un contratto fino al 2030 a 2 milioni di euro a stagione). Il Flamengo ha abbassato la sua richiesta da 30 a circa 25 milioni per chiudere l'affare. Gasperini desidera nuovi innesti al più presto, e la fascia destra è una priorità.

In attacco, Dovbyk è al momento l'unica punta a disposizione. Continuano i contatti con il Brighton per Ferguson, un'operazione che potrebbe concretizzarsi con un prestito con diritto di riscatto. L'irlandese è desideroso di cambiare aria dopo l'ultima deludente stagione e gradisce la destinazione Roma, anche se l'Atalanta è interessata. Hojlund rimane un sogno per Gasperini, ma i contatti con il Manchester United non sono ancora stati avviati.

Sulla fascia sinistra, sfumata l'ipotesi Tagliafico (che ha rinnovato con il Lione), la Roma segue Nazinho del Cercle Bruges (valutato circa 5 milioni), su cui ci sono anche Celtic e Real Sociedad. In difesa, si osservano Cresswell, Lucumi e Aguerd, per quest'ultimo il West Ham non apre al prestito. Sul fronte uscite, Solbakken è vicino all'addio, con il Molde in pole.

(Messaggero)