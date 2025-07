Rios e El Aynaoui, la partita è doppia

Gasperini continuare a dettare le condizioni sul mercato, ma i nuovi acquisti tardano ad arrivare. Ieri altre riunioni a Trigoria, anche con i Friedkin in videochiamata. Il tecnico ha ribadito di volere a tutti i costi Rios e Wesley. Le trattative, però, ancora non si sono sbloccate. Andiamo con ordine. Il centrocampista ha messo in stand by le offerte dalla Premier League (Nottingham Forest e West Ham) e quella del Benfica. Vuole la Roma, ma serve uno sforzo. [...] Il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni, mentre la Roma è ferma a 25 (bonus compresi). I contatti proseguono senza sosta e Massara nelle prossime ore è pronto a mettere sul piatto 28 milioni per avvicinarsi il più possibile. L'alternativa è El Aynaoui: il Lens nei giorni scorsi ha rifiutato la prima offerta da 20 milioni. La richiesta è di 30 ma la Roma non ha ancora alzato il tiro. [...] Capitolo Wesley. Ieri il Flamengo con un comunicato ha fatto chiarezza: «Non abbiamo necessità di vendere. Eventuali cessioni verranno fatte solamente alle nostre condizioni e non a causa di pressioni da parte di agenti e intermediari». Messaggio chiaro ai giallorossi: Wesley parte solo in caso dell'offerta giusta che al momento non è arrivata. La Roma ha messo sul piatto 20 milioni di euro, mentre i rossoneri ne chiedono almeno 25 (in tal senso attenzione allo Zenit). [...] Ieri a Trigoria secondo giorno di allenamenti. In gruppo Dybala che ha iniziato fin da subito a lavorare con la squadra. Out Gollini e Salah-Eddine. Il primo ha svolto le visite di idoneità (ed è vicino alla Cremonese), il secondo è ai box per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le condizioni del terzino verranno valutate giorno per giorno. Oggi la prima doppia seduta agli ordini di Gasp e la squadra dormirà nel centro sportivi. Prossimamente arriveranno anche le triple sessioni di allenamento. [...]

(Il Messaggero)