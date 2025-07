Rios a un passo: colpo da 30 milioni. Il colombiano ha detto sì alla Roma

La Roma ha scelto la strada del Sudamerica per rinforzarsi e sta accelerando i contatti per chiudere l'operazione che porta a Rios del Palmeiras e a Wesley del Flamengo. Archiviata la pista che conduceva a El Aynaoui del Lens, è sul classe 2000 colombiano che si stanno concentrando gli sforzi di Massara. Le trattative sono proseguite anche durante la notte, segno di una volontà chiara di arrivare alla definizione dell'accordo. Il club paulista chiede 30 milioni per il cartellino, cifra che la Roma punta a raggiungere anche attraverso i bonus.

Superata la concorrenza di Porto, Fiorentina e Atletico Madrid, ferme di fronte alla richiesta economica del Palmeiras, che detiene il 70% del cartellino del giocatore. [...] Al club brasiliano andrebbero circa 21 milioni. L'intenzione è di chiudere l'operazione prima del raduno, previsto per il 13 luglio. Nel frattempo, si resta vigili anche per Wesley, valutato attorno ai 25 milioni. Il profilo è fortemente voluto da Gasperini, che vede in lui la soluzione ideale per dare spinta e solidità alla corsia destra. I contatti sono in corso, e anche in questo caso si punta a trovare una formula che possa portare presto alla fumata bianca.

Sul fronte offensivo, la Roma è pronta a voltare pagina e rilanciare il reparto con un volto giovane ma già conosciuto nel panorama europeo: Evan Ferguson. Il centravanti irlandese, classe 2004, arriverà in prestito secco dal Brighton. Due anni fa sembrava destinato a diventare una stella, [...] poi l'infortunio e una stagione difficile tra Brighton e West Ham; ora la voglia di rilanciarsi in Serie A. L'operazione non prevede opzioni per il riscatto e sarà interamente a carico della Roma l'ingaggio da 1,8 milioni. [...]

Si muove qualcosa anche in uscita: Anass Salah-Eddine è vicino al ritorno in Olanda. Il Feyenoord è in trattativa con La Roma per il prestito del terzino ex Twente, al suo posto i giallorossi pensano a Nicolas Tagliafico, il terzino argentino si è svincolato dal Lione e ha fatto sapere di preferire la Roma al Siviglia. [...]

(corsera)