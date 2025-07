Rios a oltranza

IL TEMPO (L. PES) - Una battaglia a suon di milioni senza esclusione di colpi. E ora Massara prova il colpo finale. E' una vera e propria asta quella che in queste settimane si è scatenata su Richard Rios, centrocampista colombiano indicato da Gasperini come rinforzo ideale per la mediana giallorossa.

Il Palmeiras, proprietario del 70% del cartellino, è stato chiaro sin da subito sulle richieste: servono 30 milioni cash, senza bonus né sconti. Da lì in poi le pretendenti si sono alternate tra chi ha abbandonato la corsa e chi prova ad accontentare il club di San Paolo, come ad esempio lo Zenit che però non viene preso in considerazione dal calciatore.

Nella corsa c'è anche la Roma, che ha lavorato meglio delle altre lato calciatore strappando un sì convinto, ma deve implementare la proposta ai brasiliani. Per questo i giallorossi hanno fatto sapere al Palmeiras di essere pronti ad aumentare l'offerta avvicinandosi al traguardo dei 30. A inizio settimana il ds Massara aveva messo sul piatto 22 milioni più 3 di bonus, ritenuti insufficienti in Sudamerica, ma ora c'è la volontà di fare lo sforzo che potrebbe essere decisivo. La nuova proposta sfiora i 30 milioni con la palla che passa di nuovo al club «verdao».

Sul centrocampista resta, oltre allo Zenit, anche l'occhio vigile del Benfica che potrebbe riaffondare il colpo dopo il «no» alla proposta fatta recapitare attraverso intermediari da 25 più 3 di bonus. Una corsa, quella per Rios, che per ora non comprende altre squadre anche se dalla Premier (col Nottingham in testa) alcuni segnali erano arrivati ma la Roma spera di aver imboccato la corsia giusta per arrivare all'accordo. La volontà del calciatore può aiutare anche se il Palmeiras, fino a questo momento, ha mantenuto una grande rigidità anche, ad esempio, sulle modalità di pagamento.

Sullo sfondo resta El Aynaoui, sul quale ancora manda l'affondo col Lens in attesa di capire come andrà a finire con Rios. Le cifre sarebbero leggermente inferiori (la proposta da 22+3 era stata considerata insufficiente dai francesi ma le parti erano vicine), ma il marocchino resta il piano b.

Meno vivo anche il fuoco su Wesley, che resta l'altro grande obiettivo di questa fase del mercato, ma le tempistiche non preoccupano la Roma. A differenza di Rios, infatti, la concorrenza è praticamente inesistente con lo Zenit che non viene preso in considerazione dall'esterno del Flamengo. Più passano i giorni e più il prezzo potrebbe scendere dopo che il club di Rio ha respinto la prima offerta da 20 milioni più bonus.

Insomma, per Massara è arrivato il momento di accelerare mentre intanto Gasperini prosegue il lavoro in ritiro tra doppie sedute e tanta corsa in campo. Oggi la squadra si allenerà soltanto di mattina, ma il tecnico sta valutando nel dettaglio ogni elemento della rosa per fornire altre indicazioni alla direzione sportiva dopo questa prima fase della pre-stagione. Per il momento, intanto, non sono previste amichevoli in questa prima settimana.