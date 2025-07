Rilancio Rios, l'offerta cresce

Non per puntiglio, ma per convinzione Richard Rios rappresenta il rinforzo perfetto per il centrocampo di Gasperini, che lo vuole al più presto inglobare per presentargli la Roma. Ecco perché Ricky Massara sta lavorando a oltranza, dal suo ufficio e non solo, per chiudere la trattativa con il Palmeiras, che si è rivelata più dura del previsto a causa della concorrenza qualificata. [...] L'offerta da 25 milioni complessivi non è bastata nonostante la rinuncia di Rios (e famiglia) al proprio 10 per cento, stimabile quindi in una cifra di 2,5. Servirà probabilmente salire a 28, magari con il supporto dei bonus di facile realizzazione, per raggiungere il traguardo. Il Palmeiras torna in campo giovedì nel campionato brasiliano. La speranza di Massara è di risolvere la questione prima. [...] Restando nello stesso Paese, ma spostandoci da San Paolo a Rio, il Flamengo ieri ha diffuso un comunicato per spegnere le indiscrezioni di mercato, soprattutto quelle legate a Wesley: «Non abbiamo bisogno di cedere calciatori e non ci faremo mettere pressione dagli agenti». [...] I 20 milioni offerti non sono stati ritenuti sufficienti: bisogna salire con il cash oppure aspettare che Wesley spinga i dirigenti a liberarlo. Quanto a Evan Ferguson, centravanti irlandese classe 2004 del Brighton, l'accordo è stato raggiunto sull'idea del prestito con diritto di riscatto. [...]

