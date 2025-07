Rilancio per Rios: il club alza l'offerta e aspetta il Palmeiras

La Roma alza ancora la posta per Richard Ríos e attende segnali dal Brasile. Dopo settimane di trattativa e una prima proposta respinta, nelle ultime ore il club giallorosso ha comunicato al Palmeiras la disponibilità a spingersi fino a 30 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. [...]

Nessuna chiusura definitiva, ma la sensazione è che la Roma abbia voluto mandare un segnale forte: il margine per rilanci ulteriori si è assottigliato, e ora la palla passa al Palmeiras. Intanto i giallorossi hanno momentaneamente messo in pausa il dialogo con il Lens per Neil El Aynaoui, dopo l'ultima offerta di 25 milioni di euro compresi bonus. La fiducia nell'ambiente romanista resta alta: il giocatore ha già manifestato il proprio gradimento, rinunciando anche al 10% sulla futura rivendita per facilitare la trattativa. [...]

Si complica la pista che porta a Wesley, dopo che il Flamengo ha rifiutato anche l'ultima offerta da 25 milioni bonus compresi. Lo Zenit (arrivato quasi a 30) sogna di riformare la coppia brasiliana con Gerson, appena trasferito in Russia. L'ostacolo, oltre la valutazione del club brasiliano è la calda torcida del Flamengo, sul piede di guerra per la (possibile) cessione dell'altro gioiello Mengão. [...]

(La Repubblica)