Rilancio Pellegrini. Missione possibile: conquistare Gasp. C'è in gioco la Roma

Sarà pure un tormentone. "Lorenzo Pellegrini sì, no, forse, vedremo...", ma in gran silenzio il capitano della Roma sta preparando una bella sorpresa. A se stesso, alla Roma e a Gian Piero Gasperini. Da quando si è operato a metà maggio in Finlandia al tendine del retto femorale della coscia destra il capitano è entrato in un tunnel di silenzio e lavoro differenziato. [...] Mica uno scherzo, mica facile soprattutto: quando senti il peso dell'emergenza, o crolli o reagisci e ti rialzi. E lui, Pellegrini, si è rialzato. [...] La prossima settimana si sottoporrà ad un test di controllo e il 13 si presenterà a Trigoria per il raduno e l'inizio della preparazione seguendo la sua tabella di marcia, in attesa di una nuova visita di controllo a fine mese che gli schiuderà le porte del ritorno a disposizione del tecnico, previsto appunto dopo la prima sosta di A. In un ruolo in campo che già Gasp ha indicato: ovvero quello di trequartista, accanto a uno tra Dybala, Soulé o Baldanzi, in cui potrà sviluppare l'azione nei sedici metri e cercare il gol alla sua maniera. [...] E anche la questione contrattuale, del resto, costituisce un terreno di sfida per lo stesso giocatore. Perché di quell'accordo quinquennale firmato nell'ottobre 2021 resta un ultimo anno. Dieci mesi di battaglie, verso la scadenza, in cui Pellegrini si troverà di fronte ad un bivio: chiudere l'esperienza a Roma a contratto risolto o convincere Gasp e la Roma a rinnovare anche solo per un' altra stagione. La prossima annata è un regno delle possibilità. E il Pellegrini "recuperato" ora vuole riprendersi tutto: nazionale compresa....

(Gasport)