Regia a El Aynaoui, ma il marocchino sa anche inserirsi

[...] El Aynaoui aspetta con ansia le prossime due amichevoli per iniziare a prendere confidenza con i nuovi compagni. [...] II marocchino sarà di fatto il regista della squadra, l'uomo che dovrà darle equilibrio e geometrie. Ma è anche uno che sa andare e che ha buone capacità di inserimento. E allora quando in campo ci sarà Cristante, toccherà a lui aiutare i trequartisti, in caso contrario - in coppia con Koné - si dedicherà più al lavoro di cucitura della manovra.

Si tratta di un centrocampista completo, che può svolgere più ruoli e più funzioni in mezzo al campo. [...] Massara è pronto a giurare sulle sue qualità ed è convinto che anche il tecnico saprà apprezzarle presto. Del resto, El Aynaoui è stato pagato 23 milioni più 2 di bonus, un investimento importante, anche per il futuro.

(gasport)