Regali per Gasp

IL TEMPO (L. PES) - Ora Gasp può iniziare a sorridere. Se la prima settimana di ritiro è trascorsa senza nessun volto nuovo a Trigoria, la seconda si apre con due nuovi arrivi, e altri due previsti entro la fine della settimana. Ma la prima fase del mercato giallorosso prevede, almeno nelle intenzioni, anche un colpo ulteriore nel reparto offensivo. Una seconda punta col senso del gol simile a quel Lookman che tanto ha incantato Bergamo. Il ds Massara è già al lavoro per individuare i profili giusti che possano entrare negli schemi del tecnico piemontese. Poi potrà cominciare una seconda fase del mercato, quella in cui si guarderà alle occasioni e, soprattutto, si penserà prima alle cessioni e poi agli arrivi. O quantomeno si procederà con sostitu-zione di calciatori. Gasperini ha voluto forzare la mano pubblicamente pochi giorni fa, con l'obiettivo di accorciare i tempi per l'arrivo di nuovi calciatori. Non un capriccio, ma un'esigenza forte di avere il prima possibile sotto gli occhi i rinforzi e iniziare l'inserimento in rosa. Impazienza ma anche attenta analisi. Gasp, infatti, in queste prime settimane sta valutando ogni singolo elemento del gruppo per schiarirsi le idee in vista del cruciale mese di agosto tra seconda parte di ritiro e coda di mercato. Il tecnico sta apprezzando l'atteggiamento di tutti, ma inevitabilmente c'è qualcuno che va più forte e altri che faticano. Per questo, prima di procedere con altri acquisti, a Trigoria aspettano nuove indicazioni dell'alle-natore ex atalantino. Intanto, però, c'è da ultimare i dettagli finali per gli arrivi di Wesley e Ghilardi. Il brasiliano, che non ha giocato nemmeno un minuto della gara della scorsa notte contro la Fluminense, attende solo il via libera del Flamengo per volare in Italia. Accordi trovati tra tutte le parti: il club incasserà 25 milioni più 5 di bonus mentre il calciatore percepirà un ingaggio attorno ai 2.5 milioni. Per l'ok dei brasiliani è solo questione di ore, serve che il ds Boto trovi un sostituto di Wesley, rispettando i criteri del mercato (un calciatore brasiliano che abbia meno di 7 presenze in campionato). Giorni e ore cruciali anche per Ghilardi. Nelle scorse ore i veneti hanno rifiutato un'offerta da 9 milioni di euro, con la richiesta che resta di 12 complessivi. I giallorossi in queste ore procederanno, alzando la posta in palio, con un rilancio che potrebbe essere decisivo. La formula dell'affare potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Difensore, esterno e seconda punta, quindi, le prossime mosse dei giallorossi, che dovranno tesserare anche un secondo portiere dopo la partenza in prestito secco di Gollini alla Cremonese. Piace anche il colombiano Deossa per il centrocampo ma ad oggi non rappresenta una priorità. Oggi, intanto, il giovane attaccante ormai ex Pescara Arena svolgerà le visite mediche e firmerà con h Roma. Un colpo in prospettiva per il futuro.