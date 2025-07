In attesa dei colpi di mercato i Friedkin compiono un passo in avanti decisivo per la crescita della Roma (e non solo). Nasce, Infatti, la Pursuit Sports, una holding sul modello Red Bull che dovrà gestire gli equilibri e le strategie della galassia calcio del gruppo (completata da Everton e Cannes) e far crescere il portafogli con l'arrivo di società provenienti dagli sport nordamericani (magari con l'acquisizione di una franchigia). Come CEO è stato scelto Dave Beeston. [...]

(gasport)