Prove di vera Roma: tornano i big, si testano i nuovi

[...] Dopo le amichevoli a porte chiuse contro Trastevere e UniPomezia, e la trasferta di Kaiserslautern, questo pomeriggio la Roma torna a casa. Alle 18 (diretta tv su Dazn), allo stadio Tre Fontane, la squadra di Gasperini affronterà il Cannes, club francese di quarta divisione. [...] I 4000 biglietti messi in vendita sono andati esauriti in poche ore. Un segnale chiaro, nonostante qualche polemica sul prezzo (20 euro), ritenuto eccessivo da buona parte della tifoseria. Ma quando la Roma chiama, i tifosi rispondono. [...] Al Tre Fontane, Gasperini potrà fare il punto su quanto costruito finora. [...]

L'appuntamento di oggi offrirà anche l'occasione per valutare nuovi equilibri e qualche volto nuovo. Su tutti, Wesley: l'esterno brasiliano potrebbe giocare i suoi primi minuti in maglia giallorossa. [...] Tornerà anche Paulo Dybala, tenuto a riposo durante la trasferta tedesca per una gestione programmata del lavoro. [...] A centrocampo, invece, si attende un segnale da El Aynaoui: pagato 25 milioni (bonus compresi), ha già lasciato intravedere qualità importanti. [...] Pochi dubbi (al momento) sull'attacco: Ferguson, autore finora di cinque gol, è in vantaggio su Dovbyk, da poco rientrato in gruppo dopo un infortunio. [...] Le certezze, per ora, restano Svilar tra i pali, Mancini e Ndicka al centro della difesa, Koné in mezzo al campo. [...]

