Primavera, Roma ko a Latina: in gol gli ex Ciciretti e Riccardi

Calcio di luglio, amichevoli estive che servono a mettere minuti nelle gambe e a misurarsi contro avversari più preparato. Questa è l’intenzione della Roma Primavera che, dopo il match perso contro il Benevento, incassa il secondo ko del precampionato contro il Latina. I baby giallorossi di Guidi, ospiti allo Stadio Francioni, cadono 2-1 contro i padroni di casa (che militano in Serie C). A decidere le sorti del match sono due ex prodotti del vivaio giallorosso: il primo è Amato Ciciretti, mentre il secondo, più recente, è Alessio Riccardi. La sfida si apre dopo 23’ di gioco, con i nerazzurri che si portano in vantaggio grazie alla rete di Ciciretti. La risposta giallorossa arriva intorno al 35': gran gol di Romano, su punizione da posizione complicata. [...] Nella ripresa, bastano cinque minuti a Riccardi per firmare il 2-1 definitivo della squadra allenata da Bruno. [...] Ora testa al ritiro di Pinzolo, ennesimo passo importante verso l’inizio di campionato: l’esordio è in programma il 18 agosto col Parma.

(Il Romanista)