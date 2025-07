Primavera, oggi tutti a Pinzolo: c’è anche Arena

Scatta oggi il ritiro estivo della baby Roma, che resterà a Pinzolo fino al 7 agosto. Nel gruppo a disposizione di Federico Guidi è stato convocato Antonio Arena, attaccante di 16 anni. [...] Considerato un predestinato, è già andato a segno nell'amichevole contro l'UniPomezia sotto lo sguardo di Gasperini. Costato un milione di euro, il ragazzo ha esordito l'altro ieri nel test contro il Latina con la Roma del piccoli. La banda di Guidi ha già mandato in archivio due amichevoli: contro il Benevento (1-0) e il Latina (2-1). Due sconfitte di misura contro squadre di Serie C che hanno comunque il gusto di vittorie.

"Sono state due amichevoli estremamente utili per capire in che direzione stiamo andando e le sensazioni sono molto positive, perché già in occasione del secondo test contro il Latina siamo molto migliorati in entrambe le fasi di gioco. I ragazzi in queste settimane stanno

assimilando i carichi di lavoro che lo, insieme al mio staff, stiamo proponendo loro e devo dire che è un gruppo estremamente piacevole da allenare. Il ritiro in Trentino ci permetterà di stare insieme per 24 ore ed è il modo migliore per unire Il gruppo e per lavorare nei minimi dettagli sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia dal punto di vista fisico", ha detto l'allenatore prima di partire in direzione Pinzolo.

(corsport)