Primavera, i ragazzi di Guidi ko a Benevento: decide Manconi

Una sconfitta che sa di vittoria. Anche la Roma Primavera ha mandato in archivio ieri pomeriggio la prima amichevole estiva. L'avversario come l'anno scorso era il Benevento, squadra di Serie C che non è riuscita ad andare oltre l'1-0 contro i baby allenati da Federico Guidi, tornato a Trigoria dopo una stagione al Milan. A decidere il test [...] ci ha pensato

Manconi con un gol in avvio. La Roma è scesa inizialmente in campo con un 4-3-2-1 molto offensivo: Marcaccini tra i pali, difesa a quattro con Litti, Nardin, Terlizzi e Cama; a centrocampo Di Nunzio playmaker con Bah e Coletta ai lati; in attacco spazio a Cinti supportato da Della Rocca e Scacchi. Guidi ha avuto ottime indicazioni sia nel primo che nel secondo tempo e adesso spera di testare anche il classe 2009 Arena. [...]

(corsport)