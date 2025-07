Prima Wesley poi Ghirardi. Si aspettano solo gli annunci

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo l'ufficialità di Evan Ferguson, che indosserà la maglia numero 11, oggi è il turno di Arena: il talento australiano classe 2009 del Pescara è atteso per le visite mediche. Certo anche l'arrivo di Wesley, il prossimo obiettivo sarà un difensore centrale: proseguono i contatti con l'Hellas Verona per Ghilardi (...) Dalla stampa olandese filtra un nuovo nome: la Roma starebbe cercando di inserirsi all'ultimo minuto per Oscar Gloukh, trequartista del Salisburgo, su cui l'Ajax ha un accordo da 15 milioni più bonus.

(corsera)