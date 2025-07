Prima amichevole: 14-0 al Trastevere. Dybala si ripresenta con una doppietta

Inizia con una goleada l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. A Trigoria i giallorossi travolgono il Trastevere con un rotondo 14-0. Il primo gol della nuova gestione è di Tommaso Baldanzi, col mancino su assist di Angelino. Protagonista assoluto Paulo Dybala, autore di una doppietta e di una magia con un pallonetto d'alta scuola. Gasperini schiera subito il 3-4-2-1 e la Roma mostra già alcune tracce del nuovo stile: marcature a uomo, difensori alti e grande aggressività. Rensch si mette in luce con due reti e continui scambi con Celik sulla destra. Il primo tempo si chiude sul 5-0. Nella ripresa tanti cambi, ma il ritmo resta alto: in gol anche El Shaarawy, Pisilli, Cherubini e altri giovani subentrati. Esordio per Zelezny tra i pali. Buone risposte da tutti, tra intensità e idee chiare. [...]

(corsera)