Pressing Roma: Mikautadze o Krstovic

La Roma va a caccia di rinforzi nel reparto avanzato per garantire a Gasperini più gol e un reparto maggiormente funzionale al suo gioco. E dato che la squadra giallorossa ha segnato poco, adesso gli occhi di Massara sono puntati su due profili che il gol ce l'hanno nel dna: Georges Mikautadze e Nikola Krstovic. Due ragazzi che si sentono pronti al grande salto in un top club e che vogliono giocare in Europa. Il ds giallorosso sta seguendo attentamente la situazione dei due giocatori e ha già allacciato i contatti sia con il Lione sia con il Lecce. Il georgiano resta il favorito per la sua esperienza anche in nazionale e la sua duttilità a poter giocare sia come centravanti sia come seconda punta sulla sinistra, alle spalle di Dovbyk. [...]

Dal canto suo Krstovic conosce bene il campionato italiano, ha trascinato il Lecce alla salvezza e ha un feeling importante con Gasperini. I due si stimano ed entrambi avrebbero piacere a lavorare insieme. [...] La Roma però deve far quadrare le cifre con il club salentino che lo valuta 25 milioni di euro. La certezza è anche il montenegrino sta aspettando una squadra che giochi le coppe europee, motivo per cui ha bloccato la trattativa con il Leeds che avrebbe pagato fior di quattrini il suo cartellino e regalato a lui un ingaggio importante. Niente da fare, priorità al salto di livello e all'Europa.

(corsport)